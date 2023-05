VIDÉO - Changement climatique : le format inédit du 20H de TF1 pour tout comprendre

Pour comprendre les rouages du changement climatique, il faut d'abord se remémorer quelques leçons de SVT. Petite piqûre de rappel : une partie de l’eau des océans s’évapore sous l’action du Soleil et forme, avec la condensation, des nuages dans le ciel. Puis cette eau redescend sous forme de pluie ou de neige et s’infiltre dans le sol ou la glace des montagnes. À mesure que la température globale augmente, le cycle naturel de l’eau se dérègle. Et ce n'est pas sans conséquences.

Direction le pôle Nord, dans la région de l'Arctique, où les effets du réchauffement sont déjà visibles. À cet endroit du Globe, la température augmente six fois plus rapidement que sur le reste de la planète. Si bien qu'il arrive parfois que la neige se transforme en pluie. Au lieu de se stocker dans la glace, cette eau ruisselle et participe à l’élévation du niveau des océans. De plus, les glaciers qui s’y trouvent fondent plus rapidement à cause de la chaleur, ce qui aggrave le phénomène.