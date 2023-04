Qu'est-ce qu'une "sécheresse éclair", phénomène de plus en plus fréquent en Europe ?

Ces sécheresses éclair sont dangereuses "à cause de leur apparition rapide", souligne Xing Yuan, auteur principal de l'étude et professeur en Chine à l'université des sciences de l'information et de technologie de Nankin. Elles sont difficiles à prédire et ne laissent "pas assez de temps pour se préparer", par exemple via des mesures de répartition des ressources en eau, détaille le chercheur qui alerte aussi sur l'effet de ces phénomènes sur les écosystèmes dans lesquels "la végétation n'a pas non plus assez de temps pour s'adapter".

Depuis 1951, le nombre de sécheresses éclair enregistrées dans le monde est en constante augmentation, "notamment en Europe, dans le nord et l'est de l'Asie, le Sahel, et sur la côte ouest de l'Amérique du Sud", détaille Xing Yuan. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé une période de plus de 60 ans entre 1951 et 2014 et se sont appuyés sur des données combinant des observations satellites et au sol de l'humidité des terres.