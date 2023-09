VIDÉO - Un milliard d'arbres à planter en 10 ans, les pépiniéristes ont du mal à suivre la cadence

Les commandes sont vertigineuses. D'ici 2026, 100.000 arbres, rien que pour la ville de Toulouse et 170.000 pour Paris. Pour la Métropole de Lyon, ça sera 300.000. Dans l'ancienne capitale des Gaules, on plante à un rythme effréné, quitte à modifier des quartiers. "On avait un grand parking qui faisait un hectare et on va le transformer complètement en square", nous explique Pierre Athanaze, vice-président de la métropole du grand Lyon, chargée de l'environnement. Les municipalités veulent tenir leurs engagements et verdir les villes pour tenter de les rafraîchir. "On gagne presque 5 degrés et en période de canicule, 8 degrés. On voit que les canicules se succèdent et sont de plus en plus longues", nous explique-t-il.