VIDÉO - La Vallée de la Mort, l'un des endroits les plus chauds de la planète, se réchauffe encore

Ces températures sont relevées à l’ombre, puisque c’est la méthode officielle. Toutefois, dans la Vallée de la Mort, il n’y en a pas beaucoup, tant et si bien que les températures ressenties sont beaucoup plus importantes. Il y a aussi les températures au sol : plus de 90°C par endroits. Mieux vaut donc ne pas enlever ses chaussures. Malgré cette inhospitalité certaine, c'est une destination prisée des touristes, et notamment des francophones, croisés un peu partout par nos correspondants.