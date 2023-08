VIDÉO - Réchauffement climatique : les éboulements pourraient-ils devenir plus fréquents en montagne ?

En montagne, les faces rocheuses sont agglomérées par un sol gelé qui fait office de ciment, c'est le pergélisol ou permafrost, mais la planète se réchauffe. Si l'augmentation de la température perdure au cours du temps, ce ciment ne tiendra plus. Il va fondre et se transformer en eau, et on pourra alors assister à des éboulements, comme l'explique Lydie Lescarmontier, glaciologue et autrice, dans la vidéo en tête de cet article.