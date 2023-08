VIDÉO - Incendie dans les Hautes-Alpes : une centaine d'hectares brûlés

Chaque rafale attise davantage le brasier. Voilà plus de 24 heures que les pompiers luttent contre le feu et contre les vents. Dans les massifs escarpés, il n'y a pas de route, pas même un sentier pour accéder aux flammes. Alors, par endroit, les pompiers n'ont d'autres choix que de s'arrêter et attendre que l'incendie vienne à eux, à portée des lances.