Chantilly : une forêt à l'agonie

Autre effet du réchauffement climatique, les hannetons autrefois rares dans cet endroit, sont désormais omniprésents et leurs larves grignotent les racines. D'autres insectes, eux, s'attaquent directement aux bois. D'ores et déjà, les exploitants forestiers ont dû adapter leurs méthodes en abandonnant totalement les coupes claires. Mais cela ne suffit plus. Les scientifiques ont alors recours au système de la migration assistée. Les expériences et les recherches menées dans la région doivent servir aux autres forêts françaises et européennes toutes menacées par le réchauffement climatique.