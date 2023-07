VIDÉO - Chaos aux Pays-Bas : le pays frappé par sa plus forte tempête estivale

Les intempéries ont également provoqué le chaos dans les transports. L'aéroport de Schipol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe, a indiqué à l'AFP avoir dû annuler 400 vols en raison de cette tempête, baptisée Poly. La faute à une combinaison de forts vents, de pluie et de mauvaise visibilité qui a entraîné "un trafic aérien très limité" tant au départ qu'à l'arrivée. Les trains menant à l'aéroport ont d'ailleurs été interrompus. Les Eurostar pour Londres en provenance d'Amsterdam et les trains à grande vitesse vers les villes de Cologne et Hambourg ont aussi été annulés, a annoncé l'opérateur ferroviaire néerlandais NS.