VIDÉO - Châteaux de la Loire : un projet d'éoliennes à proximité d'un édifice historique crée la polémique

De nouvelles éoliennes pourraient être installées à 15 kilomètres du château d'Amboise, en Indre-et-Loire. Les habitants de la petite ville du Val-de-Loire craignent une nouvelle pollution visuelle si la construction de ce nouveau site se concrétise. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendue sur place.

C'est une des richesses du château d'Amboise (Indre-et-Loire) : sa vue imprenable sur la Loire. Difficile d'imaginer que celle-ci pourrait être bientôt agrémentée d'un site éolien. "Ça dégraderait un peu le paysage", estime un visiteur rencontré par l'équipe du 13H de TF1. "Je préfère tout de même un ballet élégant d'éoliennes à une centrale nucléaire dans le secteur", nuance pour sa part un autre promeneur. Le projet à l'étude se trouve à quinze kilomètres à vol d'oiseau du site historique, hors des zones protégées au patrimoine mondial de l'Unesco.

Une simulation réalisée pour imaginer l'implantation d'éoliennes

Quatre éoliennes pourraient donc être implantées dans des champs, en contrebas de la ville d'Amboise. À proximité immédiate du site, elles semblent peu gênantes. "On a une ligne à grande vitesse sur la droite, une route nationale, une autoroute, donc les abords du site sont très propices à l'éolien", défend Guillaume Jumel, directeur d'Innergex France, l'entreprise qui développe le projet.

L'expertise du jour se déroule à l'aide de deux ballons gonflables captifs. Le plus haut se trouve à 142 mètres d'altitude. "Ça permet de voir à plusieurs kilomètres où se situe l'éolienne et de conforter la simulation qui a été réalisée par informatique", développe Gérald Lesouef, gérant de Phodia, la société qui fournit ce matériel. Ces ballons sont-ils visibles depuis les terrasses du château d'Amboise ? Jumelles à la main, le préfet d'Indre-et-Loire, Patrice Latron, est venu le constater de lui-même. "On les voit à la jumelle !", s'exclame, dans le reportage visible en tête de cet article, le responsable.

Le préfet se dit tout de même "rassuré" par la nuisance, malgré tout limitée, d'une telle installation. "Ce qui nous préoccupe, c'est le paysage lointain, qu'on voit depuis les terrasses, note Marc Métay, le directeur du château royal d'Amboise. Dans ce projet, il s'agit de points en mouvement, qui vont attirer l'œil... C'est inévitable." Le site tient à défendre ses paysages protégés. La préfecture devra trancher dans les prochains mois.