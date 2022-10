Chauffe-eau : des gestes simples pour économiser

Enedis va-t-il couper votre ballon d’eau chaude à distance en journée, via votre compteur Linky. C’est possible à partir du 15 octobre, si vous avez souscrit un abonnement d’électricité heure creuse - heure pleine. Car très souvent, ces appareils fonctionnent entre midi et quatorze heures. La chauffe sera donc automatiquement décalée la nuit.