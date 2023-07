Chauves-souris, abeilles... ces viticulteurs qui installent des petites bêtes pour protéger leurs vignes

Au cœur du vignoble de Cognac (Charente), aux premières lueurs du jour, une légion d'ouvrières s'apprête à passer à l'action. "L'objectif est de limiter les engrais, mais aussi tout ce qui est phytosanitaire, notamment en installant les ruches que vous voyez ici", s'enthousiasme-t-elle.

Des ruches en lisières de forêts juste à côté des vignes, un positionnement stratégique. Les abeilles, elles, ont une mission : butiner. "En butinant, les abeilles vont faire tomber les capuchons floraux et faciliter la dissémination du pollen", explique la vigneronne Adeline Magère, dans la vidéo en tête de cet article. La multitude de fleurs alentours améliore les qualités du sol, plus riche et mieux drainé.