VIDÉO - Ciel rose à La Réunion, atteinte par le nuage de cendres des Tonga

Depuis l'éruption du volcan Hunga Tonga, un panache de particules fines et de soufre a voyagé jusqu'à La Réunion, située à plus de 12.000 kilomètres. L'île de l'océan Indien est actuellement le seul endroit de la planète où l'on peut étudier ce phénomène, pour la plus grande satisfaction des scientifiques. L'étude de ces particules, grâce à une machine apportée spécialement par des scientifiques américains, vise à permettre de déterminer l'impact de cette éruption sur notre planète. La température de l'atmosphère pourrait par exemple diminuer.