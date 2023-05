Les Européens soutiennent l'action climatique... à condition que ça n'impacte pas (trop) leur mode de vie

Parmi les mesures les plus populaires pour tenter de limiter le réchauffement de la planète en dessous des 2°C : celles qui demandent peu de sacrifices aux populations. Entre 45% (Allemagne) et 72% (Espagne) des Européens supportent les programmes de plantation d'arbres, entre 63% (Suède) et 75% (Espagne) sont en faveur de l'interdiction de produits en plastique à usage unique et entre 67 et 86% des sondés approuvent le soutien des gouvernements pour la rénovation énergétique des habitations.

Le nombre de personnes soutenant les mesures baisse ensuite proportionnellement à leur impact sur leur mode de vie. Entre 28% (Allemagne) et 43% (Italie) des personnes interrogées se disent prêtes à limiter leur consommation de viande ou de laitages à deux ou trois repas par semaine. L'arrêt complet de la consommation de ces aliments est encore moins soutenu dans les pays européens (entre 10% d'approbation en Allemagne et 19% en Italie pour le score le plus élevé). De même, limiter le nombre d'enfants par personnes n'est soutenu que par 9 à 17% des sondés.