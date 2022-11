VIDÉO - Climat : partez à la découverte des transports de demain

Après la voiture, c'est l'avion qui émet le plus de CO2 ; il faudrait donc voyager moins dans des avions un peu différents. À l'horizon 2035, on trouvera par exemple des avions à hydrogène. Ils ressemblent beaucoup à ceux que nous connaissons, mais à l'intérieur tout change. À l'arrière, pas de fauteuils pour les passagers, mais des réservoirs puisque l'hydrogène est quatre fois plus volumineux que le kérosène. Impossible de le stocker dans les ailes comme le carburant traditionnel. Et pour alimenter tous les vols, il faudrait dans le monde au moins cinq fois plus d'éoliennes nécessaires pour la fabrication de l'hydrogène. "Ce n'est pas du tout la solution miracle. L'hydrogène, on peut en produire verte, mais ce sera dans des quantités limitées. Donc c'est important de choisir l'endroit où on veut utiliser cet hydrogène", assure François Meyer, expert transports.

En priorité, ce devrait être pour l'aviation, le train ou le bateau qui ont peu d'alternatives. Mais l'hydrogène seul ne pourra pas remplacer les énergies fossiles, alors d'autres pistes sont explorées comme le biocarburant fabriqué notamment à partir de micro-algues. Certaines produisent du sucre, d'autres des huiles - les deux bases du biocarburant - mais ce qui intéresse surtout les chercheurs, c'est une autre qualité, celle d'absorber du CO2 pendant sa croissance bien plus vite que les autres plantes. Son superpouvoir : elle absorbe plus de CO2 au cours de sa vie qu'elle n'en rejette en brûlant. "On peut espérer qu'un avion qui volera n'émettra pas plus de CO2 que ce qui est présent initialement dans l'atmosphère et donc le bilan global du vol sera neutre en CO2", souligne Jean-François Sassy, responsable de la plateforme micro-algues.