Redouté pour l'hiver prochain, c'est quoi le "Super El Niño" ?

Ce type de phénomène extrême ne s'est produit que trois fois lors des quarante dernières années : 1982/1983, 1997/1998 et 2016/2016. Le dernier a été particulièrement puissant et dévastateur puisque l'année 2016 est la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale et que des scientifiques américains avaient alors observé une multiplication des épidémies dans le monde, notamment de dengue et de choléra. En France et en Europe, le "super El Niño" avait fait grimper le mercure à des niveaux jamais enregistrés.

"Avec un super El Niño on pourrait aller chatouiller la barre symbolique des +1,5°C (de réchauffement planétaire par rapport à l'ère pré-industrielle, ndlr) avec des vagues de chaleur très très fortes dans certaines régions du globe", prévient Jérôme Vialard. Au-delà des effets habituels du phénomène en Amérique Latine, avec d'importantes pluies, des risques de glissements de terrains et une chute de la productivité de l'océan, en Indonésie et en Australie avec d'importants déficits de pluie et de violents incendies ou en Inde avec des effets sur les moussons, un "super El Niño" peut également "provoquer de forts événements précipitant sur la Californie" aux États-Unis, détaille le scientifique.