VIDÉO - Climat : découvrez, en réalité augmentée, à quoi ressemblera le monde du travail dans le futur

D'ici 2050, nos bureaux devront aussi réduire leur consommation d'énergie fossile. Dans l'entreprise Celsius Energy, spécialisée dans la géothermie de surface et située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, le mouvement est déjà lancé, notamment pour le chauffage et la climatisation. Tous deux représentent plus de 50% de la consommation énergétique et une grande part des émissions de CO2. "Dans ce bâtiment, on a installé une solution innovante : on a remplacé le gaz par l'énergie du sous-sol, et grâce à cela, on chauffe et on climatise l'ensemble du bâtiment", explique Cindy Demichel, la co-fondatrice et présidente. De quoi "réduire par quatre la consommation d'énergie et par dix les émissions carbone associées", ajoute-t-elle.

Concrètement, tout se passe sous terre : des canalisations transportent un fluide à une profondeur de 170 mètres, là où la température oscille entre 14 et 15 degrés. Elles captent les "calories" du sol, des quantités de chaleur remontées ensuite vers la surface, dans une pompe à chaleur. Cette énergie est alors transférée dans le circuit de chauffage et de climatisation du bâtiment. Grâce à cette technique révolutionnaire, l'entreprise a réduit son empreinte carbone de 90%.