Pourquoi le réchauffement des océans amplifie la montée du niveau des eaux ?

Le réchauffement de ces grandes étendues bleues - qui ont enregistré un nouveau record de chaleur en 2022 - amplifie le phénomène. "Cette augmentation des températures conduit aussi à une augmentation du niveau des mers, parce qu'une eau plus chaude est moins dense et occupe un volume plus important. C'est ce que l'on appelle la dilatation thermique, avec un volume d'eau qui se réchauffe et augmente, ce qui fait monter le niveau des mers", explique à TF1info Laurent Bopp directeur de recherche au CNRS. Une contribution importante : "On estime que cela participe à un peu moins de la moitié de l'élévation des mers, ce qui est tout de même très significatif", précise le chercheur.

Un phénomène d'autant plus impactant que des océans plus chauds influent également sur la fonte des glaces, "particulièrement en Antarctique, où la fonte de la calotte, et en particulier de ce que l'on appelle les ice-shelf - ces grands plateaux glaciaires qui reposent sur l'océan - fondent notamment via l'océan qui est juste en dessous et qui se réchauffe", détaille le spécialiste qui précise que ce phénomène est "moins vrai pour le Groenland".