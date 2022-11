Après la COP 27, quelles aides financières pour les pays du Sud ?

La justice climatique. C’est ce qu’ont réclamé pendant toute la Cop 27 des citoyens de pays émergents aux dirigeants des pays du monde réunis au même moment à quelques mètres, à Charm El-Cheikh, en Égypte. "La justice climatique est un droit, pas seulement pour les riches et les blancs", scande la foule.

À l’intérieur, c’est aussi le cœur des débats. Les pays développés sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont les pays pauvres qui en payent le plus les conséquences, comme les inondations monstres cet été au Pakistan qui ont touché 33 millions d’habitants. "La planète brûle et nous brûlons en première ligne. Nous sommes l’épicentre du changement climatique", a affirmé Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique. "C’est une situation que nous n’avons pas créée mais pour laquelle on nous demanderait injustement de payer ?", a poursuivi Shawn Edward, ministre du Développement durable de Sainte-Lucie.