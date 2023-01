Envoyer des ballons de soufre dans la stratosphère, ce projet qui inquiète pour la couche d'ozone

Il faut dire que fin décembre, la start-up américaine Make Sunsets s'est vantée d'avoir relâché dans la stratosphère - située entre 10 et 50 km d'altitude - des petits ballons de soufre, un gaz qui permet de réfléchir une partie du rayonnement du soleil vers l'espace et ainsi, en théorie, de refroidir la planète. "L'idée ici est d'injecter ce soufre pour faire une sorte de rempart naturel et imiter les volcans", détaille Cathy Clerbaux.

"En effet, lors d'une grosse éruption volcanique, du CO2 est renvoyé dans l'atmosphère et dans la stratosphère pour les éruptions les plus importantes. Avec le temps, ce CO2 va se transformer en acide sulfurique en petites gouttelettes et produire une sorte d'écran à la radiation solaire. C'est-à-dire que cette dernière, au lieu d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, va rebondir sur ces petites gouttelettes. Et donc moins de radiations solaires dans l'atmosphère implique un refroidissement". Le projet de Make Sunsets veut ainsi reproduire ce processus pour "contrecarrer nos émissions de gaz à effet de serre en rajoutant ces composés soufrés dans la stratosphère", détaille la scientifique.

Une solution "assez foireuse" selon la spécialiste qui pointe que ce soufre "ne reste pas dans le temps". "Pour les volcans, il se maintient un ou deux ans. Ainsi, premièrement, pour amener autant de soufre dans l'atmosphère qu'un volcan, il faudrait faire des lâchers massifs toutes les semaines et on n'en est pas du tout là. Pour la société dont on parle, qui a lâché deux ou trois ballons, il n'y a déjà plus rien et ça n'a eu aucun effet". "À titre d'exemple, la dernière grosse éruption volcanique qui a eu un effet sur le climat et la couche d'ozone était le Pinatubo (aux Philippines, ndlr) en 1991", détaille Cathy Clerbaux.