VIDÉO - Recensement des fonds marins par l'Unesco : des enfants français épaulent les scientifiques

C'est une première mondiale. Ces treize élèves âgés de huit à dix ans, accompagnés d'experts et de scientifiques, participent à créer l'inventaire de la biodiversité dans l'un des 25 sites du patrimoine mondial marin retenu par l'Unesco. Ils vont prélever et filtrer l'eau pour déterminer la carte d'identité génétique de toutes les espèces présentes dans le golfe de Porto. La méthode scientifique est simple, et ce sont les enfants qui réalisent l'expérience.