Comment distinguer les sacs réutilisables des autres sacs plastiques ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu en cette semaine dédiée à l'environnement à l'occasion de la COP 28, une question sur les sacs réutilisables. Marianne Enault y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Comment distinguer les sacs réutilisables des autres sacs ?

Les vrais sacs réutilisables sont reconnaissables : ils sont plus résistants, opaques et souvent blancs. Ce sont soit des sacs bretelles, soit des sacs cabas (en vente aux caisses de supermarché par exemple) en matières plastiques tissées ou non tissées.

Mais il y a d'autres sacs autorisés : les sacs biosourcés, fabriqués à partir de matières végétales. Ils sont plus fins, un peu élastiques. Ce sont surtout des sacs bretelles ou des sacs sans poignées en amidon végétal. On les trouve par exemple au rayon fruits et légumes, sous formes de rouleaux prédécoupés ou de laisse. Et ils portent souvent la mention "compostable à la maison".

