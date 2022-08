VIDÉO - Comment le Royaume-Uni se sert de la Manche comme d'un égout ?

Le système des eaux usées dans tout le Royaume-Uni date de l’époque victorienne et n’a pas été changé depuis 150 ans. Mais entre temps, la population a augmenté et avec elle, les déversements d’excréments. La législation est floue dans ce domaine. Les compagnies des eaux ont le droit de déverser leurs déchets, mais seulement en cas de pluies torrentielles pour éviter les inondations. Or l'Agence pour l'environnement britannique a recensé 1,2 millions de ces rejets ces cinq dernières années. Elle a également recommandé aux baigneurs d’éviter dans des lieux très populaires comme le Sussex (sud-est). Les compagnies paient régulièrement de lourdes amendes. La modernisation du système leur couterait des milliards, donc autant ne rien faire.