Elles sont de retour, comment lutter contre les chenilles processionnaires ?

Elles avancent en colonne tête baissée, armées de leurs poils urticants. Au premier jour du printemps, les chenilles processionnaires sont malheureusement de retour. Au deuxième étage de sa résidence, Nordine était aux premières loges. Une dizaine de nids de chenilles viennent d'être retirées sur un grand cèdre. Il va pouvoir profiter à nouveau de son balcon. "Sachant qu'on a deux adolescents et un nourrisson à la maison, ça ne faisait plus partie des endroits de vie. Même pour le linge, c'était compliqué. On avait peur qu'il y ait des résidus", confie-t-il dans la vidéo en tête de l'article.