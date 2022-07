Comment protéger les baleines de Méditerranée ?

Spectaculairement grands, désespérément fragiles : sur les huit espèces communes de cétacés de Méditerranée, six sont en danger d’extinction, y compris, à l’intérieur du Sanctuaire Pelagos, entre la France et l’Italie. Les scientifiques du WWF n’étudient pas la région pour ses dauphins, prompts à jouer à l’avant du voilier dès le départ de Villefranche-sur-Mer, mais pour les risques de collision entre les baleines, notamment 1 500 rorquals communs et les navires, qui peuvent dépasser 45 kilomètres heure.