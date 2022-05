Comment vivre avec les loups ?

Dans le secteur du port d'Anvers, cet automobiliste n'en croix pas ses yeux. Devant lui, un loup traverse les zones d'entrepôts. Il n'y a plus de doute, l'animal est de retour en Belgique et il fait des dégâts. Cet éleveur et son troupeau de 1 200 moutons en ont fait les frais et il est encore sous le choc. Depuis, il a pris ses précautions. Il a clôturé sa prairie avec des barrières électriques 9 000 volts, et a installé ce petit fil invisible à 10 cm du sol. Ensuite, il a acheté deux chiens de protection qui surveillent le moindre intrus qui se présente près du troupeau.