VIDÉO - Compostage obligatoire dès 2024 : les règles à connaître

Une habitude écoresponsable à adopter. Dès le 1er janvier 2024, chaque foyer français devra avoir à disposition un bac à compost. Cette obligation vient de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage pour une économie circulaire. On estime qu'en France, chaque habitant jette en moyenne 83 kilos de biodéchets par an. "En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros", rappelle le ministère de l’Écologie sur son site internet.

Concrètement, il faudra pouvoir mettre ses épluchures, restes de repas et feuilles mortes dans un bac dédié aux matières organiques. Si vous habitez en maison, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer un bac à compost dans une jardinerie. Certaines villes et métropoles proposent de fournir gratuitement des composteurs. C'est le cas de la métropole bordelaise, comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus. Une fois par mois, des composteurs sont distribués via un drive-in aux habitants. Environ 50.000 bacs ont déjà trouvé preneurs.