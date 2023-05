VIDÉO - Avec le retour des beaux jours, voici comment jardiner sans se ruiner

Les acheteurs font des affaires, les vendeurs, eux, s'amusent beaucoup. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les uns et les autres de discuter, de donner des conseils, d'échanger. Ophélie Damblé, pépiniériste dans la région parisienne, est une adepte de ces échanges. De plus en plus de mairies ou de bibliothèques ont, en effet, un espace où les particuliers peuvent déposer leurs graines et en trouver d'autres gratuitement. Et pour jardiner sans se ruiner, Ophélie est aussi une adepte de la récup.