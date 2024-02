Consigne du verre de retour en France : concrètement, comment fait-on ?

La France va mettre en place une consigne sur les emballages en verre d'ici à deux ans. Pour l'heure, des expérimentations sont lancées avec des hypermarchés volontaires.

Les consommateurs passent désormais devant sans s'en apercevoir. Pourtant, le rayon boisson, filmé dans le sujet ci-dessus, est une petite révolution : les bouteilles en verre y sont toutes consignées, une première pour le supermarché. "Une fois vidée, vous rendez la bouteille et on vous restitue les 20 centimes", explique Bertrand Swiderski, directeur développement durable du groupe Carrefour, dans le sujet en tête de cet article. Il n’y a qu’à les mettre dans des moyens de collecte. Une initiative qui était pourtant tombée en désuétude.

D'ici à deux ans, la France va mettre en place une consigne sur les emballages en verre, avec l'objectif de sortir des emballages plastiques à usage unique en 2040. En attendant, elle lance d'abord des expérimentations avec des hypermarchés volontaires. Les supermarchés et hypermarchés, en fonction de leur surface, auront bientôt l'"obligation" de reprendre les emballages en verre vides.

Début mai 2023, la secrétaire d'État et l'éco-organisme Citeo, chargé de la gestion des emballages et papiers, ont annoncé le lancement de bouteilles ou pots en verre standards par des verriers comme Verallia ou O-I, afin d'encourager les industriels de l'agroalimentaire et des boissons à les adopter, de manière à favoriser leur réemploi.

En France, le réemploi des emballages ménagers reste "très inférieur à 1%", selon le ministère de la Transition écologique, et l'objectif est de parvenir à 10% d'emballages réemployés en 2027.