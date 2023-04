VIDÉO - Les heures du plastique comptées ? Les emballages comestibles débarquent !

Le plastique a-t-il trouvé son remplaçant ? Chaque année, le monde produit plus de 400 millions de tonnes de plastique. Fabriqué essentiellement à partir de pétrole, le plastique n'est aujourd'hui pas recyclable et ce sont, aujourd'hui, plus de 200 millions de tonnes de plastique qui polluent nos océans. Que diriez-vous de manger l'emballage de votre cocktail ou d'une tout autre denrée ? Et ce, alors que les alternatives crédibles au plastique sont encore rares.

À Londres, par exemple, il est possible de se voir proposer à votre arrivée à l'hôtel cinq-étoiles de Dorchester des cocktails comme vous n'en avez jamais vu. Ici, 100% de ce que l'on sert est mangeable : vraiment tout ! "Vous pouvez tout manger, c'est un emballage à base d'algues, avec une eau aromatisée dedans", le barman de l'hôtel dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Et cette bulle commence à se faire un nom outre-Manche. Elle est, ainsi, déjà distribuée lors de marathons ou de festivals.

Il faut dire que la promesse de cet emballage est énorme : remplacer purement et simplement le plastique. Le contenant peut être ingéré sans aucune crainte : il n'a pas de goût, seul ce qu'il y a à l'intérieur a de la saveur. Une petite révolution née dans l'entreprise NotPla, dont l'un des fondateurs est français. Et après les bulles, l'entreprise parvient même désormais à créer des emballages solides et entièrement biodégradables. Une première mondiale. "Aujourd'hui, on développe d'autres types de produits. Par exemple, un film pour [emballer] des pâtes ou d'autres [denrées] alimentaires ou non", explique Pierre Paslier, co-fondateur de la société, au micro du 20H de TF1.