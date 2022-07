Constructions et panneaux solaires : la forêt des Landes menacée ?

À Rion-des-Landes, la centrale est la quatrième à voir le jour. Et grâce au soleil de ce début d'été, les transformateurs tournent à plein régime. Justement, ce jour-là, c'est l'inauguration. Pourquoi abattre autant d'arbres pour implanter des panneaux photovoltaïques ? Un paradoxe écologique. Nous avons voulu poser la question au gestionnaire du site, mais dès l'entrée, nous sommes fermement refoulés. Finalement, le maire de la commune, Laurent Civel, accepte de nous répondre. Comme le veut la loi, le déboisement du site a été compensé plus de trois fois. Pour l'élu, les motivations sont principalement écologiques et financières.