VIDÉO - COP28 : entre démesure et volonté de se verdir, le grand écart de Dubaï

La COP28 s'est ouverte jeudi 30 novembre à Dubaï aux Émirats arabes unis, l'un des États les plus pollueurs du monde. Le pays a récemment levé le voile sur un gigantesque parc solaire, sans pour autant renoncer à sa place de septième plus gros producteur de pétrole de la planète. Dubaï est-elle plus pollueuse qu'écolo ? TF1 fait le point.

"Cela consomme beaucoup plus qu'un jet ski, jusqu'à 80 litres d'essence pour une heure", s'exclame Eslam Khalid Zaki, qui travaille dans un service de location d'équipements de sports nautiques à Dubaï, alors qu'il conduit une voiture sur l'eau. "Mais personne ne me pose jamais la question, les gens veulent juste aller très vite", ajoute-t-il. Des touristes luxembourgeois rencontrés sur place ont payé 200 euros pour 30 minutes de vitesse et quelques photos. "On est ici pour profiter, on ne va pas trop se casser la tête sur combien de litres consomme la machine", réagit l'un d'entre eux, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

La COP28 s'est ouverte ce jeudi 30 novembre à Dubaï aux Émirats arabes unis, l'un des États les plus pollueurs du monde par habitant. Au cœur de ce pays, septième plus gros producteur de pétrole de la planète, Dubaï vit avec l'idée qu'il faut toujours voir plus grand. Dans le reportage ci-dessus, on peut voir une célèbre piste de ski de Dubaï dans laquelle il fait -4 degrés, contre 27 en extérieur. Des températures rendues possibles grâce à l'installation d'immenses climatiseurs qui tournent nuit et jour, 365 jours par an.

Au-delà de ces attractions controversées, on constate également un mode de vie, en plein désert, construit sur la consommation d'énergie sans limite. Ici, l'empreinte carbone par habitant s'élève à 22 tonnes par an, l'une des plus élevées au monde, contre 5 tonnes en moyenne pour un Français, et 15 tonnes pour un Américain, selon l'organisation Global Carbon Project.

Alexa, Française désormais expatriée à Dubaï, est coiffeuse à domicile. Chaque jour, elle emprunte une immense autoroute au cœur de la ville. "De juin à septembre, on ne peut plus se déplacer dehors à cause de la chaleur. On marche cinq minutes mais on ne peut pas respirer. Ils vont développer les transports publics mais sincèrement, ce ne sont pas la plupart des personnes ici qui prendront le métro ou le bus", déplore-t-elle au volant. Les voitures, les routes et les immeubles géants grapillent toujours plus de place au milieu du désert. On compte aujourd'hui 3,5 millions d'habitants à Dubaï, alors que 2 millions supplémentaires sont attendus d'ici 2040.

La métropole émiratie essaye de verdir son image

Tout en se développant, Dubaï tente de verdir son image. À quelques pas de l'autoroute, des promoteurs ont construit un quartier baptisé "la ville durable". Un espace tapissé de panneaux solaires, où l'eau est recyclée et les résidants se déplacent en voiturette électrique. "Dubaï est dingue, mais il faut bien commencer avec de petites initiatives", explique une habitante du quartier depuis l'intérieur de sa voiturette.

Quelques jours avant l'ouverture de la COP28, les Émirats arabes unis ont dévoilé un parc solaire de 20 km², comprenant 4 millions de panneaux photovoltaïques. Le pays se rêve ainsi en eldorado des énergies renouvelables, sans renoncer pour autant à être celui du pétrole, dont la production doit même augmenter de 40% d'ici 2030 afin de continuer à exporter massivement dans le monde entier.