COP28 : tollé après les déclarations de l'Opep sur les énergies fossiles, la France "en colère"

Dans un courrier, le secrétaire général de l’Opep demande à ses membres de ne pas cibler les énergies fossiles dans l’accord final de la COP28. Une sortie ayant provoqué une levée de bouclier de plusieurs pays européens, dont la France qui s’est dit "en colère", trois jours avant la clôture du sommet sur le climat.

Dans un sommet déjà miné par ses polémiques autour de son pays d’accueil et de son président, le Sultan al-Jaber, il ne manquait plus qu’une intervention de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), pour mettre le feu aux poudres.

Moins d’une semaine avant la fin de la COP28, le secrétaire général de l’Opep a jugé bon de demander à ses 23 pays membres de refuser tout accord prévoyant la sortie des énergies fossiles.

Un accord conclu d'ici au 12 décembre

C’est ce que montre un courrier ayant fuité dans la presse et notamment consulté par l’AFP, dans lequel le Haitham al-Ghais, par ailleurs dirigeant pétrolier koweïtien, "presse" ses membres de "rejeter proactivement tout texte ou toute formulation qui cible l'énergie, c'est-à-dire les combustibles fossiles, plutôt que les émissions" de gaz à effet de serre, s'alarmant que le projet d'accord "contienne encore des options sur la sortie" du pétrole et du gaz.

Pour rappel, les pays participant à la conférence de l’ONU sur le climat ont jusqu’au mardi 12 décembre pour parvenir à un accord mondial incluant un plan de sortie des énergies fossiles - à savoir le pétrole, le charbon et le gaz. L’exploitation de ces ressources comme responsable du réchauffement de la planète fait l’objet d’un consensus scientifique. Mais un tel accord est loin d’être acquis, d’autant que la présence des lobbyistes pétroliers est massive au sommet, selon une coalition d’ONG. Cette lettre de l’Opep a donc provoqué une levée de boucliers, au moment où les négociations se poursuivent à Dubaï, en coulisses.

La France "stupéfaite", indignation de l'Espagne

"Je suis stupéfaite de ces déclarations de l'Opep. Et je suis en colère", a affirmé Agnès Pannier-Runacher ce samedi 9 décembre, depuis Dubaï. Une occasion pour la ministre de la Transition énergétique de rappeler que "les énergies fossiles sont responsables de plus de 75% des émissions de CO2" et que "la position de l’OPEP met en péril les pays les plus vulnérables et les populations les plus pauvres qui sont les premières victimes de cette situation".

De son côté, l'Espagne a qualifié cette initiative de l’Opep d’"assez répugnante". "L'Union européenne va s'aligner avec de nombreux autres (...) pour s'assurer que nous obtiendrons un résultat significatif et productif sur la sortie des énergies fossiles, la transition énergétique, tout en assurant l'accès à l'énergie pour tous", a fait savoir la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a alors que l'Espagne assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE.

À la tribune, le secrétaire général de l’Opep a eu l'occasion de répondre aux critiques ce samedi et d'assurer qu’il n’y avait "pas de solution ou de voie unique pour atteindre un avenir énergétique durable". Selon lui, "l'accord de Paris parle de réduire les émissions, plutôt que de choisir certaines sources d'énergie".

Pour rappel, l’accord conclu en 2015 vise l’objectif de réduire de 1,5° à 2° la hausse de la température mondiale d’ici à la fin du siècle, par rapport aux niveaux préindustriels. Pour ce faire, l’UE et plusieurs pays ont voté des plans de neutralité carbone à l’horizon 2050.