VIDÉO - La naissance des coraux, un spectacle aussi rare que fascinant

Si elle fascine autant, c'est que la ponte des coraux, en plus d'être impressionnante, représente une lueur d'espoir pour tout un écosystème. Car les récifs coralliens sont aussi l'un des milieux naturels les plus menacés de la planète. Depuis les années 1950, victime de la pollution et du réchauffement climatique, ils ont diminué de moitié partout dans le monde. Et La Réunion ne fait pas exception.

C’est pourquoi sur cette île, des citoyens encadrés par des scientifiques se retroussent les manches. Ils prennent le pouls du récif corallien en recensant les espèces de coraux et de poissons. "Il est urgent d’agir, les récifs coralliens sont hyper important sur la planète, 100 millions de personnes en dépendent tous les jours", rappelle Jean-Pascal Quod, évoquant les fonctions essentielles des coraux.

"La première fonction des récifs, c’est de nourrir des populations. La deuxième, c’est de protéger les littéraux des houles, des cyclones et des tsunamis. Et la troisième, c’est tout ce que possède la biodiversité, que l’on peut utiliser nous pour faire des médicaments du futur", souligne-t-il. D'autant qu'aujourd’hui, la France a un rôle essentiel à jouer dans la protection de ces écosystèmes vulnérables et précieux. Avec ses territoires d’Outre-mer, les eaux françaises abritent la quatrième plus grande réserve d’espace corallien au monde.