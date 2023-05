VIDÉO - Corse : découvrez le dernier refuge du requin-ange

Quand il part pêcher en mer, Pierre-Antoine, sait qu’il peut réaliser une prise très précieuse. Ce vendredi matin, après quelques minutes de patience, un poisson très particulier s’est pris dans son filet, comme on peut le découvrir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. C'est un "ange", une espèce étonnante, entre la raie et le requin, dont elle est cousine. Caroline Bousquet et Xavier, des biologistes, accompagnent le pêcheur et sont ravis de cette capture provisoire.