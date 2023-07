VIDÉO - En Corse, des amarrages pour yachts financés par le "fonds vert" font polémique

Toutefois, cette utilisation des deniers publics pour installer ces coffres d'amarrage fait déjà bondir les habitants. "On nous parle de protection de l'environnement sans arrêt, des énergies vertes... et après, on fait venir des yachts qui polluent comme pas permis", s'insurge un habitant au micro de TF1. Une autre Corse affirme de son côté que la mer paraît déjà "huileuse" sans les yachts. Le golfe d'Ajaccio subit justement les rejets permanents des moteurs de ferries et des bateaux de croisière.