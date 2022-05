Corse, la montagne des orgues de Balagne

A l'intérieur de chaque église de Balagne et du centre de l'île de Corse, depuis plus de 400 ans, on peut entendre un son. Élisabeth Pardon a consacré sa vie pour la réhabilitation d'un instrument qui fait toujours la fierté des villages, comme ici, dans la spectaculaire Collégiale de Corbara. On y utilise aussi une grosse caisse.