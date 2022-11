VIDÉO - La punaise diabolique, ce parasite venu d’Asie qui sème le trouble en Corse

Florence Marsili est productrice de pâte à tartiner à base de noisettes. Elle produit elle-même sa matière première. Après le passage de la punaise diabolique, elle doit se fournir autrement. "À cause d’elle, on a eu seulement un cinquième de notre récolte annuelle et on a dû commander de la noisette avec IGP du Piémont, et ça a un coût. Notre coût de revient a doublé", affirme Florence. Malgré tout, elle n’augmentera pas tout de suite le prix de ses pots.

Pour régler définitivement le problème, les producteurs sont maintenant nombreux en Corse à espérer l’introduction du prédateur de la punaise diabolique : la guêpe samouraï.