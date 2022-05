Côtes françaises : des poissons plus nombreux, mais affectés par le changement climatique

En 20 ans, les sardines sont passées de 20 centimètres à treize centimètres et font maintenant quinze grammes. Les scientifiques déterminent ensuite leur âge en prélevant un petit os dans l’oreille interne. Et sur ce point, les résultats sont inquiétants. En grande majorité, les sardines prélevées ont un an. "On a quasiment 85% d’âge un en sardines et donc on voit que la population est beaucoup plus fragilisée. S’il y a une reproduction qui ne se passe pas bien, ça peut mettre le stock directement en difficulté", explique Erwan Duhamel, chef de mission de la campagne Pelgas.

Alors pourquoi les sardines de plus de deux ans ont-elles presque disparu du golfe de Gascogne ? L’explication se trouve peut-être dans l’eau. Ce que l’on ne voit pas à l’œil nu devient visible au microscope. "Le zooplancton va servir de nourriture aux espèces qui nous concernent, c’est-à-dire les anchois et les sardines", déclare Liliane Carpentier, technicienne hydrologue et plancton, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.