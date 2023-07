VIDÉO - "On se sent démunis" : un mois après le séisme, des centaines de familles toujours sans solution

Une caravane de quatre mètres carrés dans le jardin d'amis est devenue le refuge de Kelly et sa famille, un mois après le séisme. Pas d'autre choix, leur maison fissurée menace de s'effondrer. "On se sent démunis, on se sent abandonnés. L'État nous a promis énormément de choses : qu'on allait être relogés rapidement, rien ne se fait", explique la mère de famille. Ils n’ont jusqu'ici perçu aucune aide de l'État ni des assurances et n’ont pas assez d'argent pour acheter plus grand. Résultat, leur fille aînée doit dormir dans une tente.