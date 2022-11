Coup de froid dans les écoles de Limoges : la mairie n'a pas rallumé le chauffage à temps

À peine 15°C lundi matin dans leur classe, 17°C. Ces deux enseignantes d'une école de Limoges n’en reviennent toujours pas. "J'ai gardé mon manteau, les enfants sont arrivés les uns après les autres ; deux étaient en tee-shirt avec des manches longues, mais assis avec 14°C, ça ne va pas, donc ils ont tous gardé leur manteau", raconte Lisa Brunato, dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus.

Une situation à laquelle les enfants n’étaient pas vraiment préparés. "J’avais froid partout, mais j’arrive quand même à me concentrer. Mais c’est très dur", confie par exemple une élève. Et faute d’information, certains parents cherchent à comprendre. "A mon avis, c'est à cause de la crise pour économiser un peu, mais on s'adapte, on n'a pas le choix", relève un père de famille.