Quand l'eau douce rencontre l'eau salée : qu'est-ce que l'énergie osmotique qui pourrait révolutionner la production d'électricité ?

L'usine devrait commencer à produire une électricité "100% renouvelable et permanente" à partir de la fin 2023, estiment les deux partenaires, le tout grâce à cette fameuse énergie osmotique, qui "est générée par la différence de salinité de l'eau douce des rivières et de l'eau salée de la mer lorsqu'elles se rencontrent", avaient-ils rappelé lors du lancement du projet.

L'osmose est un processus connu depuis des décennies, mais qui n'a jamais été exploité à grande échelle, malgré son énorme potentiel et la promesse d'une source d'énergie stable, contrairement à d'autres sources comme le soleil ou le vent. Dans le détail, elle se produit lorsque de l'eau salée rencontre de l'eau douce. En séparant les deux flux par des membranes, cela entraîne une circulation rapide des ions contenus dans le sel et génère de l'électricité. Jusqu'à présent, les performances étaient trop faibles et les coûts trop élevés pour capter cette énergie.

Mais "grâce à des progrès de la nanotechnologie, on a pu mettre au point des nouvelles membranes qui sont beaucoup plus performantes et qui sont beaucoup moins chères à produire grâce à des matériaux naturels qu'on utilise", explique Nicolas Heuzé, directeur général de Sweetch Energy, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.