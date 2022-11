Chauffage par géothermie : quel coût pour quelles économies ?

Grâce à Ma Prime Rénov et à une aide régionale, ce particulier a pu réduire le coût de son installation géothermique à 20.000 euros, contre 35.000 euros au départ. L’investissement est important, mais les économies le sont tout autant. "Avant, c'était chauffé au fioul, on payait entre 3000 à 6000 euros par an. Maintenant, on a une facture d'électricité qui va être entre 300 à 3400 euros par an pour la pompe à chaleur", indique Yann. Et pour l'entretien, une simple visite annuelle suffit. Si vous êtes intéressé, sachez que contrairement aux idées reçues, la géothermie est accessible sur 90% du territoire français.

Si les particuliers sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter, certaines communes misent, elles aussi, sur la géothermie, comme Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, où les familles vont pouvoir profiter de la piscine municipale tout l’hiver.

Il n’y a pas de risque de fermeture, ni de températures trop fraîches dans le bassin, à 29,8 degrés, les habitants nagent en plein bonheur. "C'est rassurant, cela pérennise les emplois de tout le monde", commente Véronique Lafage, maître-nageuse sauveteuse.

Tout est parti d’un pari du maire Joël Bonnet, il y a sept ans, au moment de changer la chaudière à gaz de la piscine. Il opte alors pour une solution plus écologique, mais plus coûteuse au départ. Depuis, la crise énergétique lui a donné raison. C’est un choix payant pour les habitants. Aujourd’hui, il débourse en moyenne 2,35 euros pour profiter de la piscine. Si elle était encore chauffée au gaz, le prix aurait flambé à huit euros.