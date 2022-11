Black Friday, Cyber Monday : des promotions qui coûtent cher à la planète

Une question d'autant plus importante que la quantité de déchets électroniques est en augmentation constante - près de deux millions de tonnes supplémentaires chaque année - et que leur gestion est encore difficile à travers le monde. "À l'heure actuelle, nous envoyons la plupart de nos déchets électroniques à l'étranger, de façon illégale", alerte Bela Loto, responsable de la Maison de l'information responsable (MIR). "Selon un chiffre des Nations unies, près de 65% de ces déchets produits par les pays riches échappent au cadre réglementaire pour se retrouver, pour un certain nombre d'entre eux, dans de véritables 'poubelles électroniques' à travers le monde".

Les pays européens, la France en tête, laissent ainsi filer vers des pays comme le Nigeria ou le Ghana des millions de tonnes de déchets. "La Chine et l'Inde sont aussi concernés, comme l'Égypte qui reçoit des déchets européens. Le Canada et les États-Unis, eux, voient aussi leurs poubelles électroniques partir vers l'Afrique, mais aussi au Mexique ou au Brésil. Chaque puissance a un peu ses destinations favorites et tout ceci se fait dans la plus grande illégalité puisqu'on n'a pas le droit de sortir de notre pays ce type de déchets qui considéré comme dangereux", détaille la chercheuse.

Si la Convention de Bâle, signée en 1992, tente de réguler ces mouvements à travers le monde, dans les faits, elle peine à endiguer le phénomène. "On parle d'une vraie mafia qui est comparable au trafic de drogue. Interpol s'intéresse d'ailleurs de très près à cette mafia des D3E qui engendre une véritable catastrophe environnementale, car cela implique une pollution importante des sols sur les grandes décharges concernées", détaille Bela Loto. La décharge d'Agbogbloshie, l'une des plus grandes au monde avant d'être démantelée en 2021, était ainsi considéré comme la zone la plus polluée de la planète devant Tchernobyl, selon l'ONG écologiste Blacksmith Institute.

Pour mettre en lumière la question de l'exportation illégale de ces déchets, Bela Loto a participé à un podcast intitulé "Traque GPS, que deviennent nos déchets électroniques ?", où elle suit le parcours d'une télévision dans son périple de la France vers le Ghana. Des déchets qui, selon l'Organisation mondiale de la Santé, exposent les populations qui vivent à proximité à plus de 1000 substances extrêmement nocives comme le plomb, le mercure ou le nickel.