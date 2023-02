VIDÉO - Cyclone Freddy : les images spectaculaires du "monstre" qui déferle en direction de La Réunion

Que prévoit Météo-France ? "Un passage très probable au nord de Rodrigues ce dimanche soir, de l'île Maurice lundi en fin de journée - elles sont respectivement placées en alerte 2 et 3, depuis 10h ce dimanche - et de la Réunion entre lundi soir et mardi matin", est-il indiqué sur le site internet. ""Le centre se trouvera alors à environ 200 km des côtes de La Réunion", a prévenu lors du point presse Emmanuel Cloppet, directeur de Météo-France Réunion.

Et au vu des images satellites (ci-dessous), la crainte est réelle. Car même si Freddy est "relativement concentré et de dimension inférieure à la moyenne (pas d'élargissement majeur prévu du phénomène - contrairement à ce qui s'était produit pour Batsirai il y a un an), c'est un phénomène très puissant et dangereux, puisque les vents au voisinage de l’œil du cyclone y sont estimés occasionner des rafales sur mer supérieure à 250 km/h", souligne Météo-France.