D'où vient l'électricité que j'utilise pour faire tourner ma machine à laver ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu du jour, en cette semaine dédiée à l'environnement à l'occasion de la COP 28, une question sur la consommation d'énergie. Marianne Enault y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

D'où vient l'électricité que j'utilise pour faire tourner ma machine à laver ?

En France, l'électricité que vous utilisez pour faire tourner votre machine provient surtout des centrales nucléaires (66,6%), devant le gaz (13,7%), les énergies renouvelables (7,7%), les centrales hydrauliques (6%), le charbon (4,9%) et le pétrole (0,7%), selon les chiffres de l'année 2022.

Si vous voulez, pour la planète, n'utiliser que de l'électricité décarbonée, c'est-à dire produite à partir des centrales nucléaires ou grâce aux énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique), vous pouvez aller sur le site Ecowatt où sont indiquées ces heures "décarbonées".

Pendant l'automne et l'hiver, c'est en général pendant la nuit, et vous pouvez alors programmer vos appareils en fonction. Mais cela dépend aussi de la météo. S'il y a beaucoup de soleil et du vent, il y aura un pic de production d'énergie renouvelable. Et vous pourrez faire tourner votre machine en plein après-midi grâce à de l'énergie décarbonée.

