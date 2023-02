Dans l'Essonne, l'inquiétante hécatombe chez les oiseaux, décimés par la grippe aviaire

Comme celui-ci "persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées", les promeneurs sont appelés à la plus grande vigilance, notamment en évitant les zones humides comme les bords des plans d'eau. "Afin de limiter la diffusion du virus, prière de ne pas nourrir, ne pas toucher" les volatiles, exhorte également un panneau d'affichage.

"On a aussi communiqué aux personnes un contact, pour qu'elles puissent nous prévenir si elles voient des oiseaux morts, et que l'on puisse les ramasser. Il ne faut pas les toucher", appuie Jean-Marie Vilain. "On demande par ailleurs aux passants de tenir leur chien en laisse, pour que les animaux ne les prennent pas dans la gueule, et ainsi que le virus ne s'étale pas."

Pour éviter la propagation de la maladie, les volatiles doivent être récupérés et stockés avant de passer à l'équarrissage, le traitement et l'élimination de ces cadavres, ainsi que la valorisation des matières organiques en farines par exemple. Une charge trop lourde pour les collectivités, qui ont dû faire appel à l'État. "Elles doivent financer un congélateur, l'achat d'un bac pour l'équarrissage, et toutes les combinaisons" des agents municipaux déployés pour s'en occuper, détaille Sébastien Viprey, responsable du patrimoine vert Grand-Orly Seine Bièvre. "On arrive à environ 4000 ou 4500 euros, sans compter la main d'œuvre", soupire-t-il.