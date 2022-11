Réchauffement climatique : dans le Haut-Rhin, on prépare la forêt de demain

La forêt de demain naîtra en partie dans ces serres. Dans cette pouponnière, 260 000 plants d'origines très diverses attendent d'aller repeupler nos forêts. La culture se fait en godets plutôt qu'en pleine terre pour un meilleur gain de temps et de productivité. À l'abri des intempéries et du gibier, les pousses grandissent plus vite.