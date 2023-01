VIDÉO - Des centaines de dauphins morts : que se passe-t-il sur la côte atlantique ?

Ces dernières années, le phénomène se répète et s’amplifie alors que les dauphins se rapprochent des côtes. "Maintenant, les conditions climatiques font que les corps sont plus facilement charriés en hiver. On a plus de tempêtes, on a plus de courant. Les dauphins meurent toute l’année. Toute l’année, on a des captures accidentelles, des collisions et des décès qui sont issus d’autres causes", affirme Victoria Pouey-Santalou, présidente de l’association One ocean.

Mais ceux qui sont pointés du doigt dans cette affaire, ce sont les pêcheurs à l’origine de captures accidentelles, comme le montrent les images du reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Elles ont été tournées durant l'été 2022 par l’association Sea Shepherd. "Il y a des milliers de kilomètres de filets qui sont posés chaque jour dans l’océan et notamment dans le golfe de Gascogne. L’objectif prioritaire et le plus urgent aujourd’hui, c’est de préserver les dauphins en connaissant très bien les zones sur lesquelles la plupart des captures ont lieu. Pour cela, il faut que les pêcheurs déclarent ces captures", explique Lamya Essemlali, présidente et porte-parole de l’association.