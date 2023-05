VIDÉO - De jolies boutiques aux prix imbattables : la nouvelle vie des déchèteries

Avant de quitter le site, on peut profiter du magasin. C'est une jolie boutique où les objets semblent comme neufs. Une fois triés, nettoyés et réparés, ils sont mis en vente à des prix imbattables. C'est une démarche doublement vertueuse pour le pouvoir d'achat et pour la planète. "Tout ce qui est ici aurait dû être jeté, et aura pourtant au moins une seconde vie", se réjouit Anne-Sophie Bonneville de l'association La ressource AAA.