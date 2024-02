VIDÉO - "De la nourriture dans la poubelle jaune" : ces erreurs de tri qui empêchent le recyclage

Depuis le 1ᵉʳ janvier, il est obligatoire de jeter les déchets organiques dans un bac à compost. L'objectif : mieux trier pour pouvoir recycler plus efficacement une partie des déchets. Le système de tri sélectif actuel doit encore progresser en la matière, ralenti par des erreurs de choix de poubelles, qui empêchent la revalorisation de nombreuses ordures.

Nous n’en avons jamais produit autant : omniprésents au point de ne même plus les remarquer, les déchets se sont imposés dans notre quotidien. Parvenir à les recycler est un enjeu environnemental de taille, mais pour l'heure, encore une trop grande partie d'entre eux finit en réalité enfouie ou brûlée. Dans l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, 350 camions déversent chaque jour plus de 1000 tonnes d’ordures, du matin au soir. Des sacs-poubelle dans lesquels il ne reste que des ordures peu valorisables... en théorie. En pratique, les "erreurs de tri" sont nombreuses.

"Là, on en a un bon exemple", pointe Sofien Elandaloussi, cadre au sein de la section Mobilisation publics et territoires de l'établissement public Syctom, en charge du traitement des déchets de 82 communes franciliennes. Dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article, il s'approche d'un sac éventré sur le sol : "On a des bouteilles en plastique et en verre, des cartons d'emballage, des papiers... Tout cela pourrait être dans les poubelles de tri, la jaune et la poubelle à verre", insiste-t-il. Mal réparties, ces ordures se retrouvent mélangées sans distinction avec les autres, et elles aussi acheminées dans un four.

Le casse-tête des logements collectifs

Une partie de l'énergie produite par ces incinérations permet certes de chauffer des logements, mais ces erreurs de tri freinent le processus de recyclage. Sur les 246 kg de déchets que produit en moyenne chaque Français tous les ans, 35% d'entre eux ne devraient pas se retrouver dans la poubelle verte et pourraient être valorisés : emballages, objets en verre et papier donc, mais aussi des "biodéchets", qui doivent être compostés depuis le 1er janvier. Des opportunités gâchées, notamment dans deux régions françaises qui sont particulièrement mauvaises élèves en tri, l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans ces zones urbaines très denses, les logements sont majoritairement collectifs et manquent de bons dispositifs de tri. À Paris, Marie-Ange Schiltz partage par exemple avec les vingt autres habitants de son immeuble un local poubelle exigu, qui ne contient qu'une seule poubelle de tri, celle des emballages, constamment pleine à craquer, et pas de bac pour trier le verre. Conséquence : les ordures finissent souvent mélangées sens dessus dessous. "Des cartons se retrouvent dans la poubelle verte, de la nourriture dans la poubelle jaune... Un jour, j'ai mis un mot dans l'ascenseur pour demander d'essayer de faire le tri. Et quelqu'un a marqué en dessous : 'Rien à foutre'", souffle la résidente.

Faire payer pour inciter à mieux trier ?

Pourtant, un bac jaune mal trié court le risque d'être refusé par les éboueurs, et envoyé directement à l'incinérateur. Mais dans le quartier, certains se disent impuissants et se résignent à la négligence. "Une fois que ça déborde, on fait quoi ? Même nous, qui sommes attachés au tri, on finit par tout mettre dans le même sac", admet un passant. Dans le cas du logement individuel en revanche, les occupants sont responsables de leur propre tri, et aucun voisin ne peut venir le gâcher. Plus l'on s'écarte des métropoles denses, plus le système est efficace.

Mais les trois régions championnes du tri sélectif, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, comptent aussi sur d'autres atouts. Plusieurs communes bretonnes mettent par exemple en place des mesures incitatives : à Redon, en Ille-et-Vilaine, les éboueurs collectent deux fois moins souvent les bacs d'ordure ménagères depuis quatre ans, car chaque lever de poubelle est compté.

"Tous les bacs sont pucés, cela permet de les comptabiliser à chaque lever", appuie Victor Hervé, responsable du pôle déchets de l'agglomération. Chaque foyer est ainsi autorisé à douze levers par an, mais au-delà, il doit verser 10 euros par lever supplémentaire, ce qui incite de fait les habitants à réduire le poids de cette poubelle, et donc à bien séparer le verre, les emballages mais aussi les biodéchets, destinés au compost. Le système porte déjà ses fruits : depuis la mise en place de cette tarification, les résidents trient désormais deux fois plus leurs ordures.